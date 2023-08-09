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Защитник «Динамо» Менелл получил спортивное гражданство России. Он не будет считаться легионером в КХЛ и сможет играть за сборную

Игрок перестанет считаться легионером в КХЛ и сможет выступать за сборную России. В июле 26‑летний американец получил гражданство РФ.

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