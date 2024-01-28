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Закон и Порядок

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Зачем европейские политики выкопали из могилы миф о военной угрозе с нашей стороны

Зачем европейские политики выкопали из могилы миф о военной угрозе с нашей стороны

Как же скучна европейская политика. Как же измельчали европейские политики. Все настолько предсказуемо, что вообще не требует какого-то анализа.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Байден уже дорылся могилы России, и начались проблемы с Техасом и тли еще будет. А вот Германии стоит призадуматься, то что она объединилась, то зоны влияния Росси в восточной Германии по итогам второй мировой войны  Российские. А Россия вправе провести референдум в Восточной Германии о вхождении в состав России. Ну что ливерная колбаса к такому развитию событий готов??? А можно и в Болгарии м т.д провести. Да и свои исконные земли вернуть на которые прибалты, скандинавы и т.д. не имеют ни каких прав...
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14 час.
Алексей Горшков
КРИЧАТЬ о &quot;русской военной угрозе&quot; и РЕАЛЬНО к войне готовиться, как показала жизнь - ВЕЩИ РАЗНЫЕ !!! Всегда,когда узнаю о поставках &quot;небратьям&quot; западного оружия, в голову приходит вопрос: а как страны Запада с СССР воевать-то собирались? Ведь &quot;по сусекам&quot; всего Запада всякое старьё собирают - и то НЕ ХВАТАЕТ !!! Более того - САМЫМ ЛУЧШИМ оружием,поставляемым 404-й было ... СОВЕТСКОЕ,произведённое минимум 32 года назад! Его &quot;майданутым&quot; ещё где-то на полгода ведения активных боевых действий ХВАТИЛО - а у нас ОНО ВООБЩЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ !!! Вывод мой неожиданный - нас ещё во времена &quot;Холодной войны&quot; просто &quot;РАЗВЕЛИ&quot; !!! Взяли &quot;на арапа&quot; своей несуществующей угрозой - МЫ И КУПИЛИСЬ - и огромные средства на вооружение тратили - в то время,как они,пустив нам дым в глаза,И НЕ ДУМАЛИ ВООРУЖАТЬСЯ,направляя эти деньги на развитие! А мы ещё удивлялись: &quot;Почему это они настолько лучше нас живут&quot;? Да элементарно - они на оружие не тратились! Но в конечном-то счёте - ПЕРЕХИТРИЛИ ОНИ САМИ СЕБЯ !!! Похоже - и сейчас нечто подобное - стремление &quot;на арапа взять&quot;, но &quot;В ОДНУ ВОРОНКУ СНАРЯД ДВАЖДЫ НЕ ПОПАДАЕТ&quot;!
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13 час.
Николай Арзамасцев
Вот и подтверждение того, что для России удобнее маразматик байден, чем хитрожопый трамп!
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5 час.

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