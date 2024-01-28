Зачем европейские политики выкопали из могилы миф о военной угрозе с нашей стороны

Байден уже дорылся могилы России, и начались проблемы с Техасом и тли еще будет. А вот Германии стоит призадуматься, то что она объединилась, то зоны влияния Росси в восточной Германии по итогам второй мировой войны Российские. А Россия вправе провести референдум в Восточной Германии о вхождении в состав России. Ну что ливерная колбаса к такому развитию событий готов??? А можно и в Болгарии м т.д провести. Да и свои исконные земли вернуть на которые прибалты, скандинавы и т.д. не имеют ни каких прав...

Алексей Горшков

КРИЧАТЬ о "русской военной угрозе" и РЕАЛЬНО к войне готовиться, как показала жизнь - ВЕЩИ РАЗНЫЕ !!! Всегда,когда узнаю о поставках "небратьям" западного оружия, в голову приходит вопрос: а как страны Запада с СССР воевать-то собирались? Ведь "по сусекам" всего Запада всякое старьё собирают - и то НЕ ХВАТАЕТ !!! Более того - САМЫМ ЛУЧШИМ оружием,поставляемым 404-й было ... СОВЕТСКОЕ,произведённое минимум 32 года назад! Его "майданутым" ещё где-то на полгода ведения активных боевых действий ХВАТИЛО - а у нас ОНО ВООБЩЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ !!! Вывод мой неожиданный - нас ещё во времена "Холодной войны" просто "РАЗВЕЛИ" !!! Взяли "на арапа" своей несуществующей угрозой - МЫ И КУПИЛИСЬ - и огромные средства на вооружение тратили - в то время,как они,пустив нам дым в глаза,И НЕ ДУМАЛИ ВООРУЖАТЬСЯ,направляя эти деньги на развитие! А мы ещё удивлялись: "Почему это они настолько лучше нас живут"? Да элементарно - они на оружие не тратились! Но в конечном-то счёте - ПЕРЕХИТРИЛИ ОНИ САМИ СЕБЯ !!! Похоже - и сейчас нечто подобное - стремление "на арапа взять", но "В ОДНУ ВОРОНКУ СНАРЯД ДВАЖДЫ НЕ ПОПАДАЕТ"!