Релиз RTX 5070/RTX 5060 перенесен на несколько недель Грядущие видеокарты NVIDIA серии...

Релиз RTX 5070/RTX 5060 перенесен на несколько недельГрядущие видеокарты NVIDIA серии RTX 50, включая RTX 5070 и RTX 5060, предположительно нуждаются в исправлении множества багов для повышения производительности, что привело к переносу запуска.
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