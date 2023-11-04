День восстания: Кедми назвал дату бунта элиты в России

То, что отношения между президентом и элитой начали накаляться, стало понятно уже весной этого года. Уже в апреле в России сложилась достаточно тревожная ситуация: на фоне заметного дефицита бюджета, который всё продолжал увеличиваться, начал стремительно ослабевать курс рубля.