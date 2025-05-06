Неудобные вопросы к 9 мая

Геннадий Ларионов

Вопросы то вроде верные , только вот поймут ли те, кому они предназначены ..... когда знакомый Афганец, офицер Советской армии в 2014 мне отписывал, что нам русским надо всем резать головы .....🤔..... что мы хоти от поколения , которому промывали мозги тридцать лет, они выросли на Украине в пропаганде антироссии и всего русского........ у меня вопрос не к украинцам..... как то отвечал на подобную тему : Тридцать лет промытия мозгов со школы , поколение до 40 лет сто процентов не ждали , у молодежи Гейвропа и пятаки в глазах, те кто успел хапнуть жизни в Европе , тоже не ждут Остаются те, кто помнит пионерский галстук, комсомольский значек и Славу из КПСС , а еще знает историю, как бендеровцы сжигали целые деревни .....а жили они тогда при Славе КПСС получше чем народ в Сибири и Забайкалье.....мне привозили газеты с Украины после 14-го, там ни слова про Донецк, Луганск, Одессу , войну и обстрелы ДНР . А им в уши дули, что воюют с Российскими войсками , которые убивают украинцев .....Все , приплыли , называется!!! Где были наши ПропоГандоны, когда на Украину возвращались офицеры с России при отделении и если хотели служить, подписывали бумагу- согласие на воевать с Россией. Я не пишу чего не знаю ..... Понимающие отказывались и шли на гражданку .....где были наши пропаГандоны, когда там еще работали российские СМИ и радио и ТВ и когда стало понятно что Бендера уже становится символом молодежи и всея Украины....у наших пропаГандонов тоже пятаки в глазах и возможность колесить по Европам за государев счет и за гранты от туда ...... Смотрим статистику тех , кто против СВО и сваливших - ученые, спортсмены, артисты , либерасты всех мастей и как они из всех утюгов вещали" Все пропало Шеф ", после возврата Крыма и начала СВО.....начинать , вернее продолжать надо было сразу после Крыма , от Одессы до Полтавы обошлись бы малой кровью, поскольку понимание у них тогда было другое....... А сейчас укры делятся на две части : 1 придет Европа даст денех 2 придет Россия даст денех Но работать на Москалей все равно не будем. И только Донецк с Луганском бьются с 14 года , теряя своих нормальных мужиков за спасение России. Именно за спасение России.....ГШ МО РФ показатель.... воевать они не собирались , пока ВВП не пнул коленом , а было бы лучше , что бы расстрелял прилюдно , как предателей Родины, по законам военного времени и все конфискованное на помощь бойцам СВО. А сейчас даже уворованное нельзя конфисковать до решения суда , что возможно , родственники уже поныкали .... За то боевого генерала за наличие своего мнения по поводу , упаковали на нары за несколько месяцев :-( Кстати , видимо до некоторых укров доходит, что сдались бы России в 22-ом через месяц, на наших условиях, сохранили бы Украину, а лучше бы первые Минские, потеряв только ДНР и ЛНР и Крым. А теперь это будет колония США с выплатой дани или контрибуции от всего дохода государства Украина . Еще и Европе что то достанется и раком им стоять , пока Хозяин вольную не даст , чего они не дождутся, поскольку, основа западного благоденствия , это разграбление туземных народов с подкупом политической и силовой элиты этих государств.