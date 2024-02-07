Вместе в мире и согласии – как в Астрахани поддерживают диалог культур и интегрируют мигрантов

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Укрепление традиционных национальных ценностей, добрососедство конфессий и народов - важные аспекты в реализации государственной и миграционной политики России.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
с мигрантами нужно общаться только на основе рабочего контракта .НИКАКОЙ ДРУЖБАНАРОДНОСТИ - приехал отработал и уехал и никаких семей мигрант в Россию ввозить не должен.Строжайщий визовый режим с бывшими республиками средней азии и закавказья .строжайшая проверка правомерности получения гражданства всех мигрантов с привлечением к ответственности и лишение гражданства при выявлении нарушений с привлечением к ответственности и чиновников допустивших правонарушение . ответственность работодателя за ввоз и депортацию и противоправные действия мигранта которого он нанял на работу.
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