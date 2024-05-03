Politico: ЕС вряд ли к 8 мая достигнет согласия по доходам от активов РФ

Представители стран Евросоюза вряд ли смогут достигнуть соглашения об использовании доходов с активов РФ за рубежом к 8 мая, планировалось, что договоренность может быть достигнута ко встрече посланников ЕС, которая пройдет в этот день, однако разногласия по этому вопросу в Брюсселе еще сохраняются.