112: Дима Масленников попал в аварию во время съемок экспедиции

Блогер Дима Масленников попал в аварию во время съемок экспедиции. Об этом сообщает 112. «По словам блогера, серьезных травм никто из участников не получил.
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