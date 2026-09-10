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Газета.ру

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112: Дима Масленников попал в аварию во время съемок экспедиции

112: Дима Масленников попал в аварию во время съемок экспедиции

Блогер Дима Масленников попал в аварию во время съемок экспедиции. Об этом сообщает 112. «По словам блогера, серьезных травм никто из участников не получил.

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