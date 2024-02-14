О либералах

Главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра побеседовал с американским журналистом Джоном Вароли о России и её восприятии на Западе… Для тех, кому необходима свежая информация в онлайн-режиме, советуем подписаться: Рутуб ВКонтакте Одноклассники Телеграм Телеграмм-канал Андрея Ваджры .