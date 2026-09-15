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Беспилотник YFQ-44A Fury выполнил первые полеты с истребителями F-35

Беспилотник YFQ-44A Fury выполнил первые полеты с истребителями F-35

YFQ-44 Fury / © Anduril   Об этом сообщили руководители компании Anduril, что стало наиболее явным свидетельством того, что работы по практической демонстрации взаимодействия беспилотных аппаратов с пилотируемыми истребителями пятого поколения уже начались.

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