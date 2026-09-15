Беспилотник YFQ-44A Fury выполнил первые полеты с истребителями F-35

YFQ-44 Fury / © Anduril Об этом сообщили руководители компании Anduril, что стало наиболее явным свидетельством того, что работы по практической демонстрации взаимодействия беспилотных аппаратов с пилотируемыми истребителями пятого поколения уже начались.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии