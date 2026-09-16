На Таймыре ввели режим ЧС после разлива 170 тонн дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации ввели на Таймыре после разлива дизеля в Таймырском округе на севере Красноярского края и попадания горюче-смазочных материалов в Хатангский залив.
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