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На Таймыре ввели режим ЧС после разлива 170 тонн дизельного топлива

На Таймыре ввели режим ЧС после разлива 170 тонн дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации ввели на Таймыре после разлива дизеля в Таймырском округе на севере Красноярского края и попадания горюче-смазочных материалов в Хатангский залив.

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