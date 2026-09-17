Первый зампред Комитета Госдумы Журова: заявления Зеленского подтверждают подготовку к утрате Донбасса и юга Украины

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова заявила, что признание президентом Украины Владимиром Зеленским невозможности победы в военном конфликте с Россией указывает на подготовку Киева к окончательной утрате Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.