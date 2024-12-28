НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Нарижный о фразе Базина про «царя зверей»: «Глупость. Нужно понимать, что ты говоришь вообще, кому ты это говоришь. Ужасно»

Ранее Базин, выступающий в танцах на льду дуэте с Елизаветой Худайбердиевой, высказался о соперничестве с Александрой Степановой и Иваном Букиным: «Чтобы быть царем зверей, мало вести себя по-царски.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх