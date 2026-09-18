Дмитрий Губерниев осудил критику 13-летнего фигуриста Плющенко

Дмитрий Губерниев осудил критику в адрес 13-летнего Александра Плющенко, который выступил за Азербайджан на юниорском Гран-при ISU в Анкаре 17 сентября.
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