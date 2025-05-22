Депутат Хофрайтер: танковая бригада ФРГ нужна в Литве, чтобы Путин не атаковал ЕС

Депутат бундестага от партии "Зеленые" Антон Хофрайтер заявил, что отправка танковой бригады в Литву имеет чрезвычайно важное стратегическое значение по сдерживанию России, поскольку Кремль якобы стремится восстановить "Российскую империю".
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