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Царьград

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Родина "выставила счёт" бойцу, облава на офицеров НАТО и переговоры без Зеленского: Главное за ночь и утро 17 марта

Родина "выставила счёт" бойцу, облава на офицеров НАТО и переговоры без Зеленского: Главное за ночь и утро 17 марта

Мужчина погиб как герой, но Родина "выставила счёт" - неужели это новое предательство, в котором предстоит разобраться компетентным органам? Пока в обществе негодуют насчёт очередного скандала, под Курском намечается громка облава на офицеров НАТО.

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