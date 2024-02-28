FATF снизила рейтинг России в сфере контроля за операциями с криптовалютой

FATF снизила рейтинг России, отражающий противодействие подозрительным операциям с криптовалютами. По мнению экспертов, это связано с необходимостью регулирования деятельности криптовалютных бирж и обменников по аналогии с финансовыми организациями.
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