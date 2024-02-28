Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

39 подписчиков

FATF снизила рейтинг России в сфере контроля за операциями с криптовалютой

FATF снизила рейтинг России, отражающий противодействие подозрительным операциям с криптовалютами. По мнению экспертов, это связано с необходимостью регулирования деятельности криптовалютных бирж и обменников по аналогии с финансовыми организациями.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх