Россиянин установил сотрудничество с СБУ и хранил оружие для применения против России

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении 50-летнего жителя Хабаровского края, который установил сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ), а также приобрел и хранил оружие для дальнейшего применения против РФ.
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