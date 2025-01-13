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Россиянин установил сотрудничество с СБУ и хранил оружие для применения против России

Россиянин установил сотрудничество с СБУ и хранил оружие для применения против России

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении 50-летнего жителя Хабаровского края, который установил сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ), а также приобрел и хранил оружие для дальнейшего применения против РФ.

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