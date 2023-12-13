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Проект концессии по световой продукции в Химках стал лучшим на конкурсе GPM Awards Russia

Проект концессии по световой продукции в Химках стал лучшим на конкурсе GPM Awards Russia

Проект концессионного соглашения по производству светотехнической продукции в Химках вошел первым в категории «Устойчивые города и населенные пункты» направления «Проекты» конкурса GPM Awards Russia 2023.

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