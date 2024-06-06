Маленькая хитрость: как правильно и быстро отварить овощи для салата «Оливье»

Это прекрасное блюдо можно готовить в любое время года, так как оно не теряет своей актуальности. Именно из-за отличного вкусового сочетания оливье может стать как праздничным салатом, так и подаваться в будние дни.
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