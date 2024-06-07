Штормовая неделя на Южном Урале продолжается

Действие штормового предупреждения в Челябинской области продлили на субботу. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в течение суток 8 июня в отдельных районах Южного Урала сохраняются грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 20-25 метров в секунду.