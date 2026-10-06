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"Пусть уничтожат Лос‑Анджелес". Трамп сделал резонансное заявление о войне с Ираном

"Пусть уничтожат Лос‑Анджелес". Трамп сделал резонансное заявление о войне с Ираном

Американский лидер назвал возможную потерю городов "небольшой ценой" за обеспечение безопасности страны В ходе выступления перед своими сторонниками в Небраске президент США Дональд Трамп допустил возможность уничтожения Лос‑Анджелеса и Сан‑Диего во время военного противостояния Америки с Ираном.

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