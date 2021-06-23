Продолжаются работы по обустройству центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СОШ №1 поселка Ленино

В МБОУ СОШ № 1 пгт Ленино Ленинского района Республики Крым, продолжаются работы по ремонту кабинетов физики, химии, биологии, где в дальнейшем планируется функционирование Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».