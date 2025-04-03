Врач Таратухин: потеря обоняния может быть симптомом шести болезней

Потеря обоняния может указывать на шесть заболеваний или травму носа. Среди них COVID-19 и другие вирусные или бактериальные инфекции, болезни Альцгеймера и Паркинсона, рассеянный склероз, аллергия или полипы, рассказал "Газете.
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