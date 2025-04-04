40-летний мотоциклист наехал на дорожный знак и погиб в Иркутске

Это первое ДТП с погибшим мотоциклистом в Иркутске в 2025 году. Как рассказали в Госавтоинспекции, 40-летний водитель двигался на мотоцикле «Авантис» по улице Майской и в какой-то момент не справился с управлением.
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