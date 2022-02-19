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Шойгу привёз Асаду «Кинжалы» — Кремль усиливает своё влияние в Средиземноморье

Шойгу привёз Асаду «Кинжалы» — Кремль усиливает своё влияние в Средиземноморье

Неожиданное прибытие в САР российских дальних бомбардировщиков и министра обороны поставило под удар учения НАТО Вера Жердева На фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время рабочей поездки на авиабазе Хмеймим (Фото: Минобороны РФ/ТАСС) Материал комментируют: Константин Сивков Михаил Александров Станислав Тарасов Учения натовских корабельных группировок в Средиземном море могут быть сорваны из-за неожиданного появления на авиабазе Хмеймим российских военных самолётов Ту-22М3 с противокорабельными крылатыми ракетами на борту.

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