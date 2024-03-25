ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 850 подписчиков

Спасшим людей при теракте в «Крокусе» школьникам вручили награды

Спасшим людей при теракте в «Крокусе» школьникам вручили награды

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова наградила юных героев Ислама Халилова и Артема Донскова, которые спасли сотни людей при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх