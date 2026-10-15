Демократическая Республика Конго: три человека, в том числе граждане Сомали и Кении, были убиты, когда 14 октября ополченцы Кооператива за развитие Конго (КОДЕКО) открыли огонь по автомобилистам в Пимбо, территория Джугу, провинция Итури.
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