В Британии раскрыли последствия удара по учебному центру ВСУ в Полтаве

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Среди ликвидированных в результате российского удара по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве могли находиться военнослужащие, которых готовили к управлению авиационными комплексами радиообнаружения и наведения, считает британский эксперт Александр Меркурис.