Level Infinite открыла серверы MMORPG Tarisland для Северной Америки и Европы

Компания Level Infinite открыла серверы для своей новой кроссплатформенной MMORPG Tarisland, которая стала доступна жителям Северной Америки и Европы.
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