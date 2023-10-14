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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шавкат Рахмонов о турнире UFC в Казахстане: «Почему бы нет?»

Шавкат Рахмонов прокомментировал слухи о возможном проведении турнира UFC в Казахстане. - В следующем году могут рассмотреть вариант турнира UFC в Казахстане.

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