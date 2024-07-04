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Израиль назвал своими 1270 га палестинской земли

Израиль назвал своими 1270 га палестинской земли

Власти Израиля признали государственным крупнейший за последние 30 лет участок палестинской земли. Израиль задекларировал в качестве государственной земли территорию в 1270 га на Западном берегу реки Иордан.

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