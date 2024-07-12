Житник резко осудил назначение Завальнюка в тренерский штаб "Чайки"

Президент общественной организации ХК "Сокол" (Киев) Алексей Житник, известный как хоккеист сборной России, осудил решение украинского тренера Вячеслава Завальнюка стать частью тренерского штаба нижегородской "Чайки".
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