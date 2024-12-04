Тысячи школьников из четырех регионов страны получат школьные принадлежности и ранцы

3000 учеников I-XII классов из Кишинева и Новоаненского, Оргеевского и Сорокского районов получат образовательные наборы, в которые входят школьные ранцы, школьные принадлежности и другие необходимые материалы для образовательного процесса.
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