Приговор генералу Попову: «Вакансии» на СВО не нашлось — но нашлось место в колонии

Татьяна Романова

Попову пять лет за мифические и наскоро сляпанные 130 миллионов рублей не пойми за что, а мерзавцу и вору шойгу за воровство в чудовищных, реальных миллиардных масштабах место в Совфеде? Гарант, что-то не так в нашем королевстве...