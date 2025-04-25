Константин Сивков: «Тамбовский военный суд сделал из Ивана Попова «политического мученика» История с генералом Иваном Поповым, длившаяся с мая прошлого года, сегодня завершилась резонансным решением.
Приговор генералу Попову: «Вакансии» на СВО не нашлось — но нашлось место в колонии
Комментарии
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Татьяна Романова
Попову пять лет за мифические и наскоро сляпанные 130 миллионов рублей не пойми за что, а мерзавцу и вору шойгу за воровство в чудовищных, реальных миллиардных масштабах место в Совфеде? Гарант, что-то не так в нашем королевстве...
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1 час.
Татьяна
Генерала Попова заказали, но заказчик не отвертится от Божьего суда.
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1 час.
v
vasechkin7
Сердюк выполнял приказ о развале армии. А Попов публично высказался, что руководят СВО, некомпетентные начальники: из-за чего много гибнет солдат. Система этого не простила, ни солдат, а против системы.
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3 мин.
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