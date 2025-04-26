Против адвоката Pussy Riot возбуждено уголовное дело

Уголовное дело против адвоката скандально известной феминистской группы Pussy Riot Дмитрия Захватова и бывшего депутата московского муниципального округа Марии Соленовой возбуждено за помощь в сборе средств для покупки витаминов боевикам украинского батальона «Азов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», 26 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.