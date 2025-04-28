Лавров и Рубио по телефону обменялись мнениями по вопросам диалога России и США

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели в воскресенье, 27 апреля 2025 года, телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по вопросам диалога двух стран для достижения устойчивого мира, российское внешнеполитическое ведомство.
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