Лавров и Рубио по телефону обменялись мнениями по вопросам диалога России и США

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели в воскресенье, 27 апреля 2025 года, телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по вопросам диалога двух стран для достижения устойчивого мира, российское внешнеполитическое ведомство.