Ярцевской "управляшке" арбитражный суд уменьшил штраф за бездействие

МКД №52а на проспекте Металлургов находится в ненадлежащем состоянии Служители Фемиды привлекли ярцевскую управляющую компанию ООО “Высотка” к административной ответственности за ненадлежащее содержание дома №52а на проспекте Металлургов.
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