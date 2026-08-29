На "Летнем Хвостфесте" представили новый препарат для собак от клещей и блох

Производитель ветеринарных препаратов фармацевтического качества, компания «ПРОМОМЕД – Здоровье животных» представила новое средство для защиты собак от блох и клещей на фестивале для владельцев домашних животных «Летний Хвостфест», сообщает пресс-служба компании.
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