Дорогу осилит идущий

Тарумовский район – самый северный район Дагестана, расположенный в зоне полупустынь. На севере он граничит с Калмыкией, на юго-западе – с Чеченской республикой, на юге –с Кизлярским и на западе с – Ногайским районами Дагестана.
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