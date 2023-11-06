Глава офиса Зеленского Ермак высказался о сообщениях об оружии с Украины в секторе Газа

Глава офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак в рамках интервью для издания Politico высказался по поводу сообщений различных СМИ о том, что оружие, направляемое Украине Западом, на данный момент используется представителями радикальной палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа.
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