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Глава офиса Зеленского Ермак высказался о сообщениях об оружии с Украины в секторе Газа

Глава офиса Зеленского Ермак высказался о сообщениях об оружии с Украины в секторе Газа

Глава офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак в рамках интервью для издания Politico высказался по поводу сообщений различных СМИ о том, что оружие, направляемое Украине Западом, на данный момент используется представителями радикальной палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа.

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