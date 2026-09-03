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Газета.ру

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DPA: шесть пусковых установок нашли рядом с атакованной подстанцией в Германии

DPA: шесть пусковых установок нашли рядом с атакованной подстанцией в Германии

Полиция обнаружила шесть пусковых установок в поле рядом с выведенной из строя электроподстанцией в Бергхайме на западе Германии.

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