DPA: шесть пусковых установок нашли рядом с атакованной подстанцией в Германии

Полиция обнаружила шесть пусковых установок в поле рядом с выведенной из строя электроподстанцией в Бергхайме на западе Германии.
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