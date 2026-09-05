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ТАСС

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Ушаков: Путин отметил важность устранения первопричин украинского конфликта

Ушаков: Путин отметил важность устранения первопричин украинского конфликта

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с эмиссарами США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером подчеркнул необходимость устранения первопричин украинского конфликта.

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