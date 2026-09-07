Россия отзывает согласие на работу генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. Представительство должно прекратить деятельность не позднее 18 сентября, сообщили в МИД РФ.
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