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Россия отзывает согласие на работу генконсульства Германии в Санкт-Петербурге

Россия отзывает согласие на работу генконсульства Германии в Санкт-Петербурге

Россия отзывает согласие на работу генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. Представительство должно прекратить деятельность не позднее 18 сентября, сообщили в МИД РФ.

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