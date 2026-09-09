Минтруд предложил ввести обязательное лицензирование домов престарелых

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Минтруд России подготовил законопроект об обязательном лицензировании домов престарелых на фоне трагедий в нелегальных пансионатах.
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