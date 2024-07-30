Метроидвания Crypt Custodian отправит кота Плутона в загробный мир работать уборщи...

Метроидвания Crypt Custodian отправит кота Плутона в загробный мир работать уборщиком — новый трейлер и дата выходаАмериканский разработчик Кайл Томпсон (Kyle Thompson), известный по игре Islets, при поддержке издательства Top Hat Studios объявил дату выхода своего следующего проекта — загробной метроидвании Crypt Custodian.
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