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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Метроидвания Crypt Custodian отправит кота Плутона в загробный мир работать уборщи...

Метроидвания Crypt Custodian отправит кота Плутона в загробный мир работать уборщи...

Метроидвания Crypt Custodian отправит кота Плутона в загробный мир работать уборщиком — новый трейлер и дата выходаАмериканский разработчик Кайл Томпсон (Kyle Thompson), известный по игре Islets, при поддержке издательства Top Hat Studios объявил дату выхода своего следующего проекта — загробной метроидвании Crypt Custodian.

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