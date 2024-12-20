Взявшие ипотеку на ИЖС семьи пострадали от бездействия застройщиков

Использованы материалы: Скриншот видео Во время "Итогов года с Владимиром Путиным" озвучили серьезный вопрос, который потенциально может затронуть тысячи семей по всей стране – тех, кто берет ипотеку на частный дом.
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