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Воронков против «Аризоны»: передача и 4 броска за рекордные в НХЛ 16:36. У него 2+6 в 11 играх

Воронков против «Аризоны»: передача и 4 броска за рекордные в НХЛ 16:36. У него 2+6 в 11 играх

Форвард «Коламбуса» ассистировал при первой шайбе Дэймона Сиверсона в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (2:3).

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