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Кубок Франции. 1/2 финала. «Монако» потерпел поражение от «Парижа», «Нантер» выиграл у «Бурка»

«Монако» потерпел поражение от «Парижа», «Нантер» выиграл у «Бурка». Кубок Франции 1/2 финала Бурк – Нантер – 95:100  (19:22, 26:24, 32:21, 18:33)  Монако – Париж – 93:98  (24:21, 30:32, 27:22, 12:23)  МОНАКО: Джеймс (18), Окобо (15), Диалло (13).

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