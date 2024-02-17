Кубок Франции. 1/2 финала. «Монако» потерпел поражение от «Парижа», «Нантер» выиграл у «Бурка»

«Монако» потерпел поражение от «Парижа», «Нантер» выиграл у «Бурка». Кубок Франции 1/2 финала Бурк – Нантер – 95:100 (19:22, 26:24, 32:21, 18:33) Монако – Париж – 93:98 (24:21, 30:32, 27:22, 12:23) МОНАКО: Джеймс (18), Окобо (15), Диалло (13).
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