БлокнотРУ Нелегкий, но полезный разговор состоялся у главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с главными редактора ведущих СМИ России.
"Неоправданно маленькие сроки за убийство": Симоньян назвала Бастрыкину главное, чего не хватает правосудию
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ВС
"...призвала главу Следкома России уменьшить уголовные сроки ..". А при чём здесь Бастрыкин к срокам?! Во-первых срок наказания определяется приговором суда, а не Бастрыкин, во-вторых уголовный кодекс обсуждается и принимается ГД.
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15 час.
Александр Денисов
А это что бы не повадно было, а то ишь, на святое замахнулись...
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11 час.
ЕБ
Елена Бреслова
миграм, убившим, или покалечившим человека, только смертная казнь!‼️ а то приперлись в дом убивать хозяина давшего ему кров и пищу! и вообще все статьи для мигров должны быть максимально увеличены!❗Дали собаковским 7 лет, тогда миграм за оскорбление русских надо дать 15 лет, кстати гражданим Сраиля тоже! ( я имею ввиду сенатора Нарусову - ей за многочисленные высказывания - пожизненно!)
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4 час.
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