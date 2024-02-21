"Неоправданно маленькие сроки за убийство": Симоньян назвала Бастрыкину главное, чего не хватает правосудию

"...призвала главу Следкома России уменьшить уголовные сроки ..". А при чём здесь Бастрыкин к срокам?! Во-первых срок наказания определяется приговором суда, а не Бастрыкин, во-вторых уголовный кодекс обсуждается и принимается ГД.

А это что бы не повадно было, а то ишь, на святое замахнулись...

ЕБ

Елена Бреслова

миграм, убившим, или покалечившим человека, только смертная казнь!‼️ а то приперлись в дом убивать хозяина давшего ему кров и пищу! и вообще все статьи для мигров должны быть максимально увеличены!❗Дали собаковским 7 лет, тогда миграм за оскорбление русских надо дать 15 лет, кстати гражданим Сраиля тоже! ( я имею ввиду сенатора Нарусову - ей за многочисленные высказывания - пожизненно!)